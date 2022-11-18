أردوغان وزيلينسكي يتناولان في اتصال هاتفي تمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أردوغان تحدث بالهاتف إلى نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، وتبادلا التهنئة بتمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت الأمم المتحدة في إبرامه.

وأبلغ أردوغان زيلينسكي بأن كلا من اتفاق تصدير الحبوب وتبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا أمور إيجابية وأن "تمديد هذا التفاهم على طاولة المفاوضات" سيفيد جميع الأطراف.