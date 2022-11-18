واشنطن تدعو بكين لـ"استخدام نفوذها" لدى كوريا الشمالية

ستطلب الولايات المتحدة مساعدة الصين، الحليف الأبرز لكوريا الشمالية، على كبح جماح بيونغيانغ التي اختبرت صاروخاً قادراً على بلوغ البر الرئيسي الأميركي، وفق ما أفاد مسؤول الجمعة.

وقال مسؤول رفيع يرافق نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في جولتها الآسيوية "سيكون ذلك بالتأكيد جزءا من دبلوماسيتنا في محاولة لإقناع الصين بالانضمام إلى الدول التي تدين ذلك علنا اليوم واستخدام نفوذها لإقناع كوريا الشمالية".