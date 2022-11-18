«مصدر» تدعم تمكين الجيل المقبل من قادة الاستدامة

نظمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، إحدى شركات الطاقة النظيفة الأسرع نمواً على مستوى العالم، ومبادرتها «شباب من أجل الاستدامة»، سلسلة من الفعاليات جمعت نخبة من قادة القطاعات وصنّاع القرار من المنطقة والعالم، إلى جانب طلبة ومهنيين شباب، بهدف تمكين الشباب من المشاركة في العمل المناخي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر.

وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تم إطلاق مبادرة «شباب من أجل الاستدامة» من قبل شركة «مصدر» في عام 2017، لتكون بمثابة مبادرة إماراتية رائدة، تركز على تمكين الشباب في مجال الاستدامة.

وأكدت وزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل المزروعي، التزام الإمارات المتواصل العمل مع شركائها في إفريقيا وحول العالم، لتزويد أجيال المستقبل بالمعارف والمهارات، ومنحهم الفرص التي تتيح لهم الإسهام في تحقيق التحول العالمي نحو الحياد المناخي والاستفادة من نتائجه.