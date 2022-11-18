نتنياهو: إسرائيل وتركيا اتفقتا على استئناف العلاقات مجدداً

اتفقت إسرائيل وتركيا، أمس، على استئناف العلاقات مجدداً، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو.

وأشار بيان مكتب نتنياهو، أمس، إلى أن العلاقات يمكن أن تستمر في التحسن في ظل حكم نتنياهو. وأعلن مكتب نتنياهو أن الزعيمين تعهدا بالتعاون والتواصل مجدداً، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما أمس. يسعى نتنياهو لتشكيل حكومة بعد فوزه في الانتخابات الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن «الزعيمين اتفقا على العمل معاً لبدء عهد جديد من العلاقات بين تركيا وإسرائيل». وساد الجمود العلاقات بين البلدين إبان ولاية نتنياهو السابقة، الذي يعود إلى السلطة قريباً. شهدت العلاقات بالفعل تحسناً في عهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، الذي التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في نيويورك، في سبتمبر، في أول اجتماع بين قادة البلدين منذ 14 عاماً.