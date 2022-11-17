غوتيريس يحذرفي "كوب27" من انهيار الثقة بين الشمال والجنوب

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يوم الخميس، من "انهيار الثقة بين الشمال والجنوب، وبين الاقتصادات المتقدمة والصاعدة"، وذلك في اجتماع المناخ الدولي لهذا العام، وفقا لتصريحات معدة سلفا أرسلها مكتبه.

وقال غوتيريش للقادة المجتمعين في منتجع شرم الشيخ بمصر، حيث ينعقد مؤتمر "كوب 27" لمدة أسبوعين، إن "العالم يراقب ولديه رسالة بسيطة مفادها: تأهبوا ونفذوا".

كما قال إن الوقت حان لإظهار أن العالم مستعد لمساعدة المتضررين بشدة جراء تغير المناخ، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وحث البلدان على "تنفيذ هذا النوع من العمل المناخي الهادف الذي يحتاجه الناس والكوكب بشدة"، مضيفا أنه "لا يوجد وقت لتوجيه أصابع الاتهام" قبل 24 ساعة فقط من انتهاء مؤتمر المناخ رسميا.

وتابع قائلا "لعبة إلقاء اللوم هي وصفة للتدمير المؤكد المتبادل".