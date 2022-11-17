ماكرون يهاتف زيلينسكي بعد ضربات الثلاثاء الروسية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أنه اتّصل بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الضربات الروسية «الفظيعة» الثلاثاء على أوكرانيا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية: «كان يوم الثلاثاء يوماً فظيعاً بالنسبة لأوكرانيا والشعب الأوكراني» مشيراً إلى أن «أكثر من 85 صاروخاً» ضربت بنى تحتية مدنية.

وكانت صفارات الإنذار قد أطلقت صباح أمس في جميع مناطق أوكرانيا، كما ورد في تطبيق رسمي للدفاع المضاد للطيران، غداة ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة خصوصاً، وأسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل في كييف. وعلى خريطة لأوكرانيا يتم تحديثها آنياً، كانت المناطق الأوكرانية العشرون في حالة إنذار، حسب هذا التطبيق.