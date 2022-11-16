الجيش الليبي يقتل ويأسر متطرفين ويضبط ذخائر في مداهمة قرب الحدود مع تشاد

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، أن عناصره تمكنت من قتل وأسر متطرفين، كما ضبطت ذخائر في مداهمة قرب الحدود الليبية مع تشاد.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، بياناً قال فيه إنه "في إطار الحرب على الإرهاب قامت وحدات القوات المسلحة العربية الليبية التابعة لغرفة عمليات تأمين الجنوب الغربي بمداهمة وكر للتكفيريين المتطرفين في أقصى الجنوب الغربي بالتحديد جنوب منطقة القطرون بالقرب من الحدود الليبية التشادية".

وأضاف المتحدث أن القوات الليبية "قضت على مجموعة من المتطرفين وتم أسر اثنين، كما عثرت قواتنا على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر وعدد اثنين سيارات دفع رباعي صحراوية".

واختتم المسماري بيانه قائلاً: "لم تفقد قواتنا أي عنصر من عناصرها في هذه العملية التي أتت بعد سلسلة من عمليات الرصد والاستطلاع وجمع المعلومات اللازمة لتنفيذ الهجوم بشكل مباغت للعدو حتى لا يستطيع القيام بأي واجب من واجبات الدفاع".

وفي وقت سابق، هدد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، "بخوض معركة فاصلة لتحرير البلاد إذا فشلت المساعي السلمية"، مؤكدا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن حفتر قوله خلال زيارة إلى منطقة الجفرة: "سنتحرك انسجاما مع إرادة الشعب الليبي بعد أن أوصلتنا كل المسارات السابقة إلى طريق مسدود ونتائج مخيبة".