الرئيس الصيني يتهم رئيس وزراء كندا بتسريب تفاصيل اجتماعهما الخاص.. فيديو

واجه الرئيس الصيني شي جينبينغ، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قمة مجموعة العشرين، واتهمه بتسريب تفاصيل اجتماع خاص تم بينهما، في لمحة صريحة استثنائية عن تفاعلات شي مع غيره من قادة العالم، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال شي لترودو عبر مترجم "كل شيء ناقشناه تم تسريبه إلى الصحف. وهذا غير ملائم وهذه ليست الطريقة التي أجريت بها محادثتنا، أليس كذلك؟"

وأضاف شي "إذا كنت مخلصا فيجب أن نتواصل باحترام متبادل. وإذا لم يكن كذلك، فلست متأكداً تماماً حول كيف ستتحول الأمور".

ورد ترودو "في كندا نؤمن بالحوار الحر والمنفتح والصريح، وهذا ما سوف نواصله. وسوف نواصل التطلع إلى العمل معا بشكل بناء ولكن سوف يكون هناك أشياء سوف نختلف بشأنها".