محمد بن زايد يلتقي محمد بن سلمان على هامش قمة الـ 20

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك على هامش اجتماعات القمة الـ17 لرؤساء دول مجموعة الـ20 وحكوماتها (G20) في جزيرة بالي في جمهورية إندونيسيا.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الأحاديث الودية، وبحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، والموضوعات والملفات المطروحة على أجندة قمة مجموعة الـ20.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.