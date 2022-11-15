رئيسا العراق وإقليم كردستان يؤكدان أهمية حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، أهمية حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد التقى، اليوم، في مدينة أربيل، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني"، مبينة أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في العراق ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين المركز والإقليم".

وأضافت: "تم التأكيد على أهمية الحوار البنّاء من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفق الدستور وبالشكل الذي يضمن حقوق جميع المواطنين ويؤمّن احتياجاتهم ومطالبهم".

وأعرب برزاني عن ثقته في رئيس الجمهورية للعب دور مهم في حسم المسائل العالقة، مؤكداً "رغبة الإقليم بتعزيز الحوار والوصول إلى حلول تستند إلى الدستور وتضمن المصالح المشتركة".