حلف "الناتو" يحذر: الأشهر المقبلة "ستكون صعبة" بالنسبة لأوكرانيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتبرغ، الاثنين، أن الأشهر المقبلة "ستكون صعبة" بالنسبة لأوكرانيا وأن القدرة العسكرية الروسية لا يجب أن يُستهان بها.

وقال ستولتنبرغ في لاهاي، بعد لقائه وزيرَي خارجية ودفاع هولندا، إن انسحاب القوات الروسية من خيرسون "يعكس الشجاعة الهائلة للقوات المسلحة الأوكرانية" لكن "يجب ألا نرتكب خطأ الاستخفاف بروسيا".

وأضاف "تحتفظ القوات المسلحة الروسية بقدرات كبيرة وبعدد كبير من الجنود وأبدت روسيا استعدادها لتحمل خسائر كبيرة".

وتابع ستولتنبرغ "ستكون الأشهر المقبلة صعبة. هدف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هو ترك أوكرانيا باردة ومظلمة هذا الشتاء".

والتقى ستولتنبرغ وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا ووزيرة الدفاع كايسا أولونغرين لمناقشة مساهمة هولندا في حلف شمال الأطلسي وفي الحرب في أوكرانيا.

وقالت أولونغرين "الشتاء يصل وعلينا أن نبقى في المسار نفسه".

وأضافت "إذا أوقفت روسيا القتال غدًا، ستنتهي الحرب. أمّا إذا أوقفت أوكرانيا القتال، لن يبقى هناك ما يسمّى بأوكرانيا".