شاهد.. اصطدام طائرتين أثناء عرض جوي في دالاس

قال مسؤولون اتحاديون إن طائرتين اصطدمتا في الجو في معرض جوي تذكاري للحرب العالمية الثانية في مدينة دالاس الأميركية مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود في السماء.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن قاذفة «بوينغ بي 17 فلاينج فورتريس»، ومقاتلة «بيل بي -63 كينغ كوبرا»، تصادمتا وتحطمتا في معرض وينجز أوفر دالاس للطيران في مطار دالاس في مساء السبت.

وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية أنه لم يتضح حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين أو ما إذا كان هناك إصابات بين الأشخاص على الأرض، ولا يزال مصير من كانوا على متن الطائرتين مجهولا.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي تصادم الطائرتين وسقوطهما بعد ذلك بوقت قصير واشتعال النار فيهما.

وتحدّث مطار «دالاس التنفيذي» على تويتر عن وقوع «حادث» خلال عرض لطائرات عسكريّة تعود إلى أربعينات القرن الماضي، نُظّم في إطار عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

وقال المسؤولون إن كلا من إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل بدأ تحقيقات.



تحطم طائرتين مقاتلتين قديمتين بعد تصادمها في معرض جوي بولاية تكساس الأميركية#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/gvVFD6w7Ci — Independent عربية (@IndyArabia) November 13, 2022