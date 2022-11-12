القوات الروسية تنقل مركزها الإداري بعد الانسحاب من خيرسون

نقلت القوات الروسية مركزها الإداري الإقليمي بعد انسحابها من مدينة، بجنوب أوكرانيا، أمس الجمعة.

وذكرت وكالات أنباء روسية اليوم السبت، نقلا عن متحدث باسم إدارة خيرسون، أنه جرى نقل جزء كبير من الإدارة الروسية بالفعل إلى بلدة هينيتشيسك.

وتقع هينيتشيسك في أقصى الجنوب الشرقي لخيرسون، على بحر أزوف، وعلى مسافة عشرات الكيلومترات من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا بالقوة في 2014.