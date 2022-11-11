باشينيان: أرمينيا راضية عن الصيغة الروسية لاتفاقية السلام مع أذربيجان

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن يريفان راضية عن الصيغة الروسية لمعاهدة السلام مع أذربيجان.

وقال باشينيان: "ذكرنا مرارا أن الصيغة الروسية لمعاهدة السلام مع أذربيجان مقبولة لأرمينيا".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا ستدعم أي خيار للشعب الأرميني بشأن معايير معاهدة سلام مع أذربيجان.

وقال: "إذا كان الشعب الأرمني والقيادة الأرمينية الحالية يعتقدان أنه من الضروري اختيار نسخة محددة من معاهدة السلام هذه، بما في ذلك ما يسمى "نسخة واشنطن"، والتي تنص، بحسب فهمي، على الاعتراف بسيادة أذربيجان على قره باغ ككل، إذا رأت أرمينيا ذلك، فلا بأس، سندعم أي خيار للشعب الأرميني".