بيلوسي: تعاون بكين وواشنطن بشأن المناخ ضروري

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن الصين والولايات المتحدة يجب أن تتعاونا في مفاوضات المناخ، رغم الخلافات بين البلدين.

وقالت بيلوسي على هامش مؤتمر كوب27 في مصر"إنهم يعلمون انه من صالح شعبهم خفض الضباب الدخاني وزيادة مشاركتهم في مفاوضات المناخ".

وأضافت "أعتقد أننا يجب أن نتعاون مع الصين. أنا من اكثر المهتمين القلقين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التجارية ونشر أسلحة الدمار الشامل. لكني أعتقد أنه يجب علينا التعاون معهم بشأن المناخ ".

وأكدت بيلوسي أن الدول النامية التي تكافح من أجل التحول إلى الطاقة الخضراء يمكنها استخدام التكنولوجيا الجديدة "لتخطي الأخطاء التي ارتكبناها جميعا في مسيراتنا التنموية من أجل الوصول إلى أهدافنا المطلوب بشكل أسرع".