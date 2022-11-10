مصر.. مشروبات مجانية في "كوب 27" وتخفيضات في أسعار الطعام

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس إن المشروبات ستكون مجانية في محادثات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة هذا العام وسيتم خفض أسعار المواد الغذائية إلى النصف، بعد شكاوى المندوبين من صعوبة الحصول على الطعام والماء خلال الحدث.

في مقابلة مع الأسوشيتدبرس، انتقد شكري وسائل الإعلام "التي ترى أن قضية تغير المناخ ليست بنفس أهمية قضية توفير الأطعمة والمشروبات للمندوبين والمشاركين".

وقال شكري للأسوشيتدبرس: "تدخلنا، واليوم سيتم خفض جميع الأسعار بنسبة 50 بالمائة، وسيجري توفير المياه والمشروبات الغازية مجانا من باب حسن الضيافة وبتدخل من الرئاسة".