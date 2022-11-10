15 قتيلاً بغارة في سورية

استهدفت غارة مصدرها «مجهول» ليل الثلاثاء الأربعاء، مقاتلين موالين لإيران على الحدود السورية العراقية، ما أدى إلى سقوط 15 قتيلاً، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن «طيرانا مجهولاً» استهدف منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء «شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط» في ريف البوكمال في شرق دير الزور. وأضاف أن القصف تسبب بسقوط «خسائر بشرية فادحة»، مشيراً إلى حصيلة تبلغ 15 قتيلاً.

ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أكدت ناطقة باسم التحالف الدولي المناهض للمتطرفين بقيادة الولايات المتحدة، أن الهجوم لم يكن غارة للجيش الأميركي أو للتحالف.