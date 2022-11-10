توقيف رجل رشق الملك تشارلز الثالث بالبيض

أوقفت الشرطة البريطانية، أمس، رجلاً رشق البيض في اتجاه الملك تشارلز الثالث خلال زيارته إلى شمال إنجلترا، من دون أن يصيبه.

وأظهرت صور عرضتها قنوات التلفزيون البريطانية الملك وزوجته كاميلا يصافحان الموجودين في أحد شوارع يورك، وسط ترحيب من البريطانيين الذين أتوا لملاقاتهما، فيما انطلقت ثلاث بيضات في اتجاههما وتكسرت على بعد بضعة سنتيمترات منهما.

وقال الرجل الذي نفذ العملية قبيل توقيفه على يد الشرطة: «هذا البلد بناه دم العبيد».

لكنّ أشخاصاً كانوا في الموقع هتفوا بوجه المهاجم وقالوا له «عارٌ عليك»، فيما هتف آخرون «حمى الله الملك».