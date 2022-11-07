مقتل أميركي بعد إطلاق النار عليه في بغداد

قتل مواطن أميركي يعيش في العراق منذ عامين، الاثنين، بالرصاص في أحد شوارع بغداد، كما أفاد مصدران أمنيان وكالة "فرانس برس" بدون أن يوضحا أسباب الحادثة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية فضّل عدم الكشف عن هويته إن الرجل "كان في سيارة حينما أطلق مجهولون النار عليه" ثم نقل إلى المستشفى. وفي اتصال أجرته معها فرانس برس، لم يكن لدى السفارة الأميركية في بغداد أي تعليق على الحادثة بعد.