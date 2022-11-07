الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة سعودية لخلل فني ونجاة طاقمها الجوي

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع إف-15 إس سقطت نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية يوم الأحد.

ونسبت الوكالة إلى العميد تركي المالكي قوله في بيان إن الطاقم الجوي المكون من ضابطين نجا بعد استخدام كرسي النجاة، كما لا توجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

وأضاف البيان بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.