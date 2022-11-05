قاذفة استراتيجية أميركية تشارك في التدريبات الجوية مع كوريا الجنوبية

أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي انضمام قاذفة استراتيجية أميركية إلى تدريبات جوية مع الولايات المتحدة، بعد ظهر اليوم السبت، في استعراض واضح للقوة ضد كوريا الشمالية.

وذكر سلاح الجو الكوري الجنوبي أن الطائرة الأميركية "بي- 1 بي" ستشارك في تدريب الحلفاء "العاصفة اليقظة" "فيجيلانت ستورم"، الذي يجرى في سماء شبه الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وكان من المقرر أن تنتهي التدريبات ، في بادئ الأمر، أمس الجمعة، لكن مددها الحليفان، يوما واحدا، ردا على استفزازات كوريا الشمالية، خلال فترة التدريب، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات الخميس.