ترامب يخطط للترشح لانتخابات 2024 الرئاسية

يبدو أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يخطط بالفعل للترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024، حسبما ألمح أمس، قبل أربعة أيام على انتخابات التجديد النصفي، مراهناً على هزيمة كبيرة للديمقراطيين.

وقال الرئيس السابق أمام حشد من المناصرين المجتمعين في ولاية أيوا «من المرجح جداً جداً جداً أن أترشح.. استعدوا». وأضاف ترامب «سنستعيد الكونغرس، سنستعيد مجلس الشيوخ»، مؤكداً أنه «في عام 2024، سنستعيد بيتنا الأبيض الرائع».

وتتوقع استطلاعات الرأي فوزاً كبيراً للجمهوريين في مجلس النواب الذي سيتم تجديده بالكامل، كما يتجهون للحصول على أغلبية ضيقة في مجلس الشيوخ، حيث يجري التنافس على ثلث المقاعد. وإذا تأكدت هذه التوقعات، فيبدو أن دونالد ترامب مصمم على الاستفادة من الزخم لإضفاء الطابع الرسمي على ترشيحه في أسرع وقت ممكن.