نتانياهو يبدأ مفاوضات مع حلفائه لتشكيل حكومة

بدأ زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو الجمعة مفاوضات مع حلفائه المتدينين واليمين المتطرف لتشكيل حكومة يرجّح بأن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية الإسرائيلية الأكثر انتشارا صورا لنتانياهو مع إيتمار بن غفير، الشخصية اليمينية المتطرفة التي يبدو أنها ستصبح لاعباً رئيساً في الحكومة الجديدة، وتساءلت "إلى أين يتجهون؟".

وكتبت سيما كادمون، وهي محللة وكاتبة في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة "ستكون حكومة غير مسبوقة".

وأضافت "معظم الحقائب الوزارية المهمة ستكون في أيدي المتعصبين... الجميع يعلم أنه إذا تم تنفيذ جزء بسيط مما وعدت به الأحزاب في حال كانوا جزءا من الحكومة الجديدة، فسيكون هذا بلد مختلف بنظام حكم مختلف".

وسيبدأ نتانياهو بتوزيع الحقائب الوزارية على شركائه في التحالف وهذا يعني منح حقائب مهمة لأعضاء تكتل الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الأمر الذي يعتبر سابقة.