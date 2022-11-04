الأمم المتحدة: الحرب الأوكرانية أدت إلى أكبر موجة نزوح منذ عقود

أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى أسرع وأكبر موجة نزوح للأشخاص منذ عقود، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، لمجلس الأمن الدولي الأربعاء: «أجبر نحو 14 مليون شخص على ترك منازلهم منذ 24 فبراير»، عندما بدأت الحرب في أوكرانيا. وأضاف غراندي أن «الأوكرانيين على وشك مواجهة واحد من أقسى فصول الشتاء في العالم في ظروف صعبة للغاية»، داعياً إلى «إنهاء هذه الحرب التي لا معنى لها».

وأوضح أن «الدمار الناجم عن الضربات على البنية التحتية المدنية، والذي يحدث بينما نحن نتحدث، يجعل الاستجابة الإنسانية تبدو بسرعة وكأنها قطرة في محيط الاحتياجات». ووفقاً لمفوضية شؤون اللاجئين، لجأ أكثر من سبعة ملايين شخص من أوكرانيا طلباً للحماية في الخارج، منهم نحو مليون شخص في ألمانيا.