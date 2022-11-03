الكرملين يدعو جميع الأطراف إلى «التزام الهدوء»

دعا الكرملين أمس، جميع الأطراف إلى التزام «الهدوء»، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صواريخ «أرض-جو» عدة، الأمر الذي أثار القلق في كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، للصحافيين، «ينبغي على جميع أطراف هذا النزاع تجنب القيام بأي إجراء من شأنه تصعيد التوترات»، مشيراً إلى أن «الوضع في شبه الجزيرة متوتر بالفعل»، داعياً «الجميع إلى التزام الهدوء».