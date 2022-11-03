بولندا تبدأ في بناء حاجز على الحدود مع روسيا

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك اليوم الأربعاء أن بولندا بدأت في بناء حاجز مؤقت على طول حدودها التي تبلغ طولها 210 كيلومترا مع جيب كالينينغراد في روسيا، وذلك من أجل تعزيز أمنها.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير قوله في مؤتمر صحفي إن هذا القرار يأتي بعد تقارير تفيد بأن المطار في كالينينغراد بدأ في استقبال رحلات جوية من شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



وكانت بولندا قد قامت مطلع هذا العام ببناء جدار على حدودها مع بيلاروس، بعد أن اتهمت الكرملين بالتخطيط لدفع الآلاف من الأشخاص من دول تشمل العراق وسورية وأفغانستان إلى حدوها أواخر عام 2021.