البيت الأبيض: كوريا الشمالية تزود روسيا بقذائف مدفعية

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرا بعدد "كبير" من قذائف المدفعية لحربها في أوكرانيا.

وقال كيربي في إفادة عبر الإنترنت إن كوريا الشمالية تحاول إخفاء الشحنات عن طريق إرسالها عبر دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف كيربي "مؤشراتنا تفيد بأن كوريا الشمالية تقدم إمدادات سرا وسنراقب لنعرف ما إذا كان قد تم استلام الشحنات أم لا". وقال إن واشنطن ستتشاور مع الأمم المتحدة بشأن قضايا المساءلة الخاصة بالشحنات.

ومضى يقول "إنها ليست عددا صغيرا من القذائف، لكننا لا نعتقد أنها بكمية من شأنها أن تغير زخم الحرب".

وأضاف "ومن المؤكد لن يغير حساباتنا ... أو حسابات كثيرين من حلفائنا وشركائنا بشأن أنواع القدرات التي سنواصل تقديمها للأوكرانيين".