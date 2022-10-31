الشرطة الكورية تؤكد هويات 140 ضحية في حادث التدافع

أكدت الشرطة الكورية الجنوبية هويات 140 من أصل 153 ضحية، لقوا حتفهم، في حادث التدافع، خلال احتفالات الهالوين في سيؤول.

وأضافت الشرطة أنه حتى الساعة الـ11 صباح أمس، تأكدت هويات معظم الضحايا، وتبلغ أقرباؤهم، طبقاً لشبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.

وأعلن رجال الإطفاء أن هناك 19 أجنبياً بين قتلى التدافع، من دون أن يحددوا جنسياتهم.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية، أن واقعة التدافع الأكثر دموية في تاريخ كوريا الجنوبية، حدثت في زقاق ضيق بالقرب من فندق هاميلتون، بعد أن زار عشرات الآلاف من الناس المنطقة للاحتفال بالهالوين.