بريطانيا.. رجل يهاجم مركزا للمهاجرين بقنابل حارقة ثم ينتحر

قال مصور من رويترز إن رجلا ألقى قنابل حارقة مثبتة بألعاب نارية على مركز للمهاجرين في مدينة دوفر الساحلية بجنوب إنجلترا اليوم الأحد ثم انتحر.

وأضاف المصور أن المهاجم، وهو رجل أبيض يرتدي قميصا مخططا، وصل إلى المركز بسيارة رياضية بيضاء اللون من طراز سيات، ثم نزل منها ورمى ثلاث قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها.

وتابع أنه بعد الهجوم، قاد الرجل السيارة إلى محطة وقود قريبة ولف حبلا متصلا بعمود معدني حول رقبته وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه.

ووصلت الشرطة بعد دقائق وطوقت المنطقة.

وظهر في مقطع مصور نشره صحفي من قناة جي.بي نيوز التلفزيونية على وسائل التواصل الاجتماعي العاملون بالمركز وهم يخمدون حريقا محدودا عند الحائط الخارجي للمبنى.