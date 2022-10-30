مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

قتل فلسطيني الأحد بنيران إسرائيلية خلال تنفيذه عملية دهس ضد جنود في الضفة الغربية على ما أكد الجيش ومسعفون.

ويأتي الحادث الذي وقع قرب مدينة أريحا وسط تصاعد للعنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال الجيش في بيان «قاد مهاجم مركبته بسرعة في اتجاه جنود من الجيش الإسرائيلي كانوا في محطة حافلات مجاورة لتقاطع النبي موسى».

وأكد البيان أن السائق واصل القيادة في اتجاه جنود آخرين، وأضاف «رد شرطي ومدني كانوا في مكان الحادث بالذخيرة الحية على المهاجم وقاموا بتحييده».

وأكد متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس مقتل السائق.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من مقتل إسرائيلي في هجوم بإطلاق نار في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، نفذه فلسطيني قتل بدوره على يد حارس أمني.