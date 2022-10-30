كامالا هاريس تحل مكان بايدن في قمة «أبيك» في بانكوك

ستمثل نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الولايات المتحدة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي تعقد في نوفمبر في بانكوك، مع عودة الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض بعد جولة دبلوماسية، لحضور زفاف حفيدته.

وسيسافر بايدن إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ (كوب 27) في 11 نوفمبر ثم يواصل جولته الدبلوماسية بالسفر من 13 إلى 16 نوفمبر إلى بالي الإندونيسية للمشاركة في قمة مجموعة الـ20 بعد توقف في كمبوديا من 12 إلى 13 من الشهر نفسه لحضور قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان).

لكن الرئيس الأميركي لن يحضر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقرر عقدها في العاصمة التايلاندية يومي 18 و19 نوفمبر، كما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

وستحلّ هاريس مكانه ثم تسافر إلى الفلبين، الحليف القديم لواشنطن.

وقال البيت الأبيض في بيان إن «زيارتها ستعيد تأكيد وتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين».