عودة أقدم سجين في غوانتانامو إلى أسرته في باكستان

عاد الباكستاني سيف الله باراتشا ، المعروف بأنه أقدم سجين في المعتقل الأميركي بخليج غوانتانامو في كوبا ، ليجتمع شمله مع أسرته بعد أكثر من 18 عاما قضاها في المعتقل ، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم السبت.



وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري فى تغريدة عبر موقع تويتر: "نحن مسرورون لأن مواطنا محتجزا في الخارج اجتمع شمله مع أسرته".



وذكرت الوزارة في بيان أنها أكملت كافة جوانب وإجراءات عملية مكثفة لتسهيل إعادة باراتشا إلى بلده .



وتمت الموافقة على إطلاق سراحه في مايو 2021 بعد قضاء ما يربو على 16 عاما في السجن.



واعتقلت السلطات سيف الله باراتشا في تايلاند عام 2003 على خلفية الاشتباه في تعاطفه مع تنظيم "القاعدة"، لكن لم يتم اتهامه بالجريمة مطلقا خلال احتجازه.