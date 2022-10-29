13 هزة أرضية تضرب بيرو

ضربت 13 هزة أرضية بلغت قوة أشدّها 5.9 درجة على مقياس ريختر جنوب بيرو الجمعة، من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار مادية حتى الآن، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل.

وأوضح المركز أن الهزّة التي بلغت قوتها 5.9 درجة سجلت عند الساعة 15,22 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (20,22 ت غ) وكان مركزها في المحيط الهادئ على عمق 26 كيلومترا، على مسافة 111 كيلومترا جنوب غرب مدينة إيكا الساحلية التي تبعد 400 كيلومتر إلى جنوب ليما. فيما استبعدت إدارة الجغرافيا المائية والملاحة خطر وقوع زلزال أقوى.

ووقعت آخر هزة أرضية بلغت قوتها 5,2 درجة عند الساعة 18,35 مساء بالتوقيت المحلي (23,35 ت غ)، وكان مركزها في المحيط الهادئ على عمق 15 كيلومترا وعلى مسافة 96 كيلومترا جنوب غرب إيكا.

وتتعرض بيرو كل عام لـ 400 هزة أرضية على الأقل يشعر بها السكان، إذ تقع على حزام النار في المحيط الهادئ وهي نقطة نشاط زلزالي يمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأميركية.