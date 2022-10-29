إيران تعلن إحباط هجوم بالقنابل في شيراز

أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس، أن وحدته الاستخبارية أحبطت هجوماً بالقنابل في مدينة شيراز الجنوبية، بعد يومين من إطلاق نار على ضريح هناك، حسبما أفادت وكالة سبه نيوز للأنباء، التابعة للحرس الثوري.

وقالت الوكالة «رصدت مخابرات الحرس الثوري تفجيراً في حي معالي أباد في شيراز، وأحبطته».

وأدى إطلاق النار، يوم الأربعاء، في شيراز، الذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، إلى مقتل 15 شخصاً في ضريح شاه جراغ.

من جهة أخرى، أقالت السلطات الإيرانية مسؤولَين أمنيَين في زاهدان بجنوب شرق البلاد، بينهما قائد شرطة المدينة، على خلفية أحداث الشهر الماضي، التي راح ضحيتها العشرات، وفق الإعلام الرسمي.

وشهدت زاهدان، مركز محافظة سيستان بلوشستان الحدودية مع أفغانستان وباكستان، أحداثاً دامية في 30 سبتمبر، قتل فيها العشرات، بينهم ستة أفراد من قوات الأمن.