أوكرانيا تعلن تصدير 9 ملايين طن حاصلات زراعية

أعلنت أوكرانيا تصدير تسعة ملايين طن من الحاصلات الزراعية خلال الفترة من الأول من أغسطس حتى أمس الخميس، عبر الموانئ البحرية بمنطقة أوديسا.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (أوكرينفورم) أن وزارة البنية التحتية قالت في تقرير نشرته عبر موقع «فيس بوك»: «منذ الأول من أغسطس، قامت 397 سفينة بالفعل بتصدير تسعة ملايين طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى دول إفريقية وآسيوية وأوروبية عبر موانئ أوديسا».

وأشار التقرير إلى أن سبع سفن تحمل 102 ألف طن من المنتجات الزراعية غادرت ميناءي تشورنومورسك وبيفديني، أمس. وتتجه السفن إلى دول إفريقية وآسيوية وأوروبية، من بينها ناقلة البضائع السائبة «ستيلا جي إس»، التي تحمل 30 ألفاً و600 طن من الذرة إلى تونس.

وفي 22 يوليو الماضي، جرى في إسطنبول توقيع «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية» بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.