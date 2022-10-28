أعلنت المديرية العامـة للأمن العـام في لبنان تأمين عودة 511 نازحاً سورياً، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبحضور مندوبيها.

وقالت المديرية العامـة للأمن العـام، في بيان أمس، إنها قامت «اعتباراً من صباح الأربعاء بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ511 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع، العبودية، عرسال الحدودية».

ولفتت إلى أن «عدد المغادرين بلغ 511 نازحاً من أصل 751 كانت مقررة عودتهم، وهذا الفرق في عدد المغادرين يؤكد أن العودة هي طوعية بامتياز».