الأردن: تعديلات وزارية على حكومة بشر الخصاونة

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أمس، تعديلاً وزارياً لتحسين أداء إدارته في ظل إصلاحات اقتصادية بتوجيه من صندوق النقد الدولي.

وتم تعيين الدبلوماسي المخضرم السابق قبل نحو عامين، بهدف استعادة الثقة الشعبية بشأن التعامل مع جائحة كوفيد-19، ونزع فتيل الغضب إزاء فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهداتها بتحقيق الازدهار.

واحتفظ وزراء المالية والخارجية والداخلية بمناصبهم في التعديل الوزاري الذي تغير فيه ثلث وزراء الحكومة إجمالاً. وهناك ثلاث وزيرات من بين 11 وزيراً جديداً.

وسعى الخصاونة إلى الإسراع بالإصلاحات التي حض عليها الملك عبدالله الثاني، لمساعدة الدولة المستوردة للنفط على تخطي عقد من بطء معدل النمو الذي ظل قريباً من 2%، وتفاقم بسبب الجائحة والصراع في العراق وسورية المجاورتين.

وكشفت الحكومة الصيف الماضي عن خطة لجذب أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات في السنوات الـ10 المقبلة. وقالت إنها ملتزمة تنفيذ إصلاحات السوق الحرة، التي يقول رجال الأعمال إن الإدارات المحافظة السابقة أحبطتها.

ولطالما ألقيت مسؤولية عرقلة مسعى التحديث الذي يشجع عليه الملك على المؤسسة المحافظة التقليدية، التي تخشى أن تؤدي الإصلاحات الليبرالية إلى إفلات قبضتها عن السلطة.

ولفتت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن العاهل الأردني «أعرب عن تقديره» لجهود الوزراء المستقيلين خلال توليهم حقائبهم الوزارية.