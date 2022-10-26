مقتل 6 فلسطينيين باشتباكات في الضفة

قال مسؤولون فلسطينيون إن خمسة فلسطينيين قتلوا في واحدة من أكبر الاشتباكات المسلحة في الأسابيع الأخيرة، وقتل سادس في وقت لاحق، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس المضطربة في الضفة الغربية المحتلة، في وقت مبكر أمس.

وغطت قطع الزجاج والقطع المعدنية شوارع البلدة القديمة بنابلس، إذ حاول أصحاب المتاجر إزالة الأنقاض في أعقاب المداهمة التي قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت موقعاً لتصنيع المتفجرات تابعاً لجماعة «عرين الأسود» المحلية المسلحة.