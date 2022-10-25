لجنة أطباء السودان: قتيل في مظاهرات بأم درمان

قال بيان للجنة أطباء السودان إن شخصاً لقي حتفه في مظاهرات، اليوم الثلاثاء، بمدينة أم درمان إثر دهسه بعربة لقوات الأمن.

وتوجه الآلاف من المحتجين في مسيرة صوب القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بحكم مدني، وذكرت "رويترز" أن المتظاهرون أقاموا متاريس لإبطاء تقدم قوات الأمن التي قامت من جهتها بإغلاق كل الجسور التي تربط بين ضفتي نهر النيل في العاصمة السودانية لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الجمهوري، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وشهدت مناطق سودانية أخرى تظاهرات، ومن بينها "ود مدني والأبيض (جنوب العاصمة) والقضارف وبورسودان في الشرق، وعطبرة في الشمال ونيالا في جنوب غرب دارفور.