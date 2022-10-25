الاتحاد الأوروبي يدعو ريشي سوناك إلى الالتزام بـ"بريكست"

دعت المفوضية الأوروبية رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إلى الالتزام الكامل بالاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، وبخاصة المتعلقة بالترتيبات الجمركية في أيرلندا الشمالية.

وفي تغريدة تهنئة موجهة إلى سوناك، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين: "في هذه الأوقات العصيبة لقارتنا، نعول على علاقة متينة مع المملكة المتحدة للدفاع عن قيمنا المشتركة، مع الالتزام الكامل باتفاقياتنا".

وقال ماروس سيفكوفيتش، المفوض الأوروبي المسؤول عن العلاقات مع بريطانيا بعد بريكست: "ما زلت مصمماً على العمل بشكل مكثف وبناء لدعم مثل هذه الشراكة، مع الاحترام الكامل لاتفاقياتنا. وهذا يشمل جهودنا لإيجاد حلول مشتركة بموجب البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية".