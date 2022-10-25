تظاهرات في السودان.. والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين نزلوا بالآلاف، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بحكم مدني، في الوقت الذي قُطع فيه الاتصال بالإنترنت.

وأقام المتظاهرون متاريس لإبطاء تقدم قوات الأمن التي قامت من جهتها بإغلاق كل الجسور التي تربط بين ضفتي نهر النيل في العاصمة السودانية، وفي محيط القصر الجمهوري أطلقت الشرطة قنابل الغاز في محاولة لتفريق الحشود، بحسب ما قال شهود.

وتظاهر الآلاف كذلك في شوارع مدن ود مدني والأبيض (جنوب العاصمة) والقضارف وبورسودان في الشرق وعطبرة في الشمال ونيالا في جنوب غرب دارفور.