اندونيسيا.. اعتقال امرأة تحمل مسدسا خارج القصر الرئاسي

قال مسؤولون إن السلطات الإندونيسية احتجزت، اليوم، امرأة تحمل مسدسا خارج القصر الرئاسي في جاكرتا، غير أن الرئيس لم يكن هناك في ذلك الوقت ولم تقع إصابات.

وذكر المسؤول الرئاسي علي مختار نجابالين أن الحادث وقع في نحو الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت جرينتش).

وقال إن المرأة لم تدخل مجمع القصر وإن الرئيس جوكو ويدودو لم يكن فيه.

وأفاد بأن ضباط الأمن اعتقلوا المرأة التي قال إنها تبدو في العشرينات من عمرها بعد أن أشهرت المسدس بالقرب من القصر.

وقال متحدث باسم شرطة جاكرتا إن المرأة تخضع الآن للاستجواب، لكن لم يتضح بعد الدافع وراء التصرف الذي أقدمت عليه أو كيف حصلت على السلاح.