بايدن سيحصل على لقاح محدث لـ «كورونا» اليوم

قال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحصل على لقاح محدث لفيروس «كوفيد-19» اليوم الثلاثاء، وإنه يحث المزيد من الأميركيين على تلقي الجرعة الأحدث.

وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة لقاحاً محدثاً لـ«كوفيد-19» خلال الأسبوع الماضي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، يوم الخميس، إن ذلك ليس كافياً.

وأضافت: «يتعين أن يحصل الجميع على اللقاح المحدث في أسرع وقت ممكن». وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي، إن 4.5 ملايين أميركي تلقوا اللقاح المحدث على مدار الأسبوع الأخير.