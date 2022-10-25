موسكو: الغرب يسرق الذهب والعملات بالعقوبات

اتهم الكرملين، أمس، الدول الغربية بسرقة احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية من خلال العقوبات المفروضة، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

ورداً على سؤال خلال اتصال هاتفي مع الصحافيين حول اقتراح الاتحاد الأوروبي تمرير الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «بشكل عام، تمت سرقة جزء كبير من أصولنا من قبل دول غربية معينة».