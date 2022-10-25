استعداد روسي لدعم إعادة النازحين السوريين من لبنان

أكّد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، أمس، استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وقال روداكوف، بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، «تطرقنا إلى موضوع المساعدات التي يمكن أن تقدمها روسيا للبنان خصوصاً في المجال الغذائي، إضافة إلى تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين». ولفت إلى أن البحث شمل أيضاً تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيراً إلى أنه اطلع من الرئيس عون على آخر التطورات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية.

وأكد السفير روداكوف ترحيب موسكو بهذه الخطوة لما فيه مصلحة لبنان والاستقرار فيه.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، «تداول الطرفان في العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها، وكانت جولة أفق في التطورات المحلية والإقليمية الأخيرة».