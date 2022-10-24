مسلح يقتل شخصين في مدرسة ثانوية بالولايات المتحدة

قال قائد شرطة مدينة سانت لويس الأميركية، مايك ماك، إن إثنين على الأقل قُتلا اليوم الاثنين وأُصيب ستة آخرون عندما فتح مسلح النار في مدرسة ثانوية بالمدينة، مضيفاً أن الشرطة أردت المسلح قتيلاً بالرصاص فيما بعد.

واستجابت الشرطة لبلاغ من (المدرسة الثانوية المركزية للفنون البصرية وفنون الأداء) الساعة 9:10 صباحاً تفيد بوجود مسلح بالمدرسة.

وقال ماك خلال مؤتمر صحافي بعد الحادث إنه عند وصول الشرطة، كان الطلاب يهرعون إلى خارج المدرسة، وتبادل الضباط إطلاق النار مع المسلح، مما أسفر عن مقتله.