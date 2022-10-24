وفاة 9 فلسطينيين غرقاً أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا

قالت هيئة حقوقية فلسطينية، اليوم الاثنين، إن تسعة فلسطينيين على الأقل من سكان قطاع غزة قضوا غرقاً الشهر الجاري لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وذكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، في بيان صحافي، أنه تم رصد وفاة سبعة شبان من غزة قبالة السواحل التونسية خلال محاولة الهجرة إلى أوروبا أمس الأحد.

وأوضحت الهيئة أنه كان قد تم رصد وفاة شابين آخرين في 17 من الشهر الجاري إثر غرقهما في بحر اليونان أثناء محاولتهما الهجرة إلى أوروبا.

وحملت الهيئة الحقوقية، إسرائيل والانقسام الداخلي الفلسطيني المستمر منذ 2007 المسؤولية عن "ظاهرة هجرة شباب من قطاع غزة بحثا عن الحياة الكريمة".