روسيا: أوكرانيا تخطط لتفجير جهاز نووي وإلقاء اللوم على موسكو

اتهم الجيش الروسي أوكرانيا بالتخطيط لتفجير جهاز نووي منخفض القوة من أجل إلقاء اللوم على روسيا باستخدامها أسلحة دمار شامل في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن قائد قوة الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالجيش الروسي إيغور كيريلوف قوله، اليوم الاثنين: "وزارة الدفاع لديها دليل على أن نظام كييف يخطط لعملية استفزازية تنطوي على تفجير ما تسمى قنبلة قذرة أو جهاز نووي منخفض القوة".

وأضاف: "هدف العمل الاستفزازي هو اتهام روسيا باستخدام أسلحة دمار شامل في مسرح العمليات في أوكرانيا، ومن ثم إطلاق حملة كبرى ضد روسيا حول العالم من أجل تقويض الثقة فيها".

وأشار كيريلوف إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في 19 فبراير الماضي نيته استعادة وضع أوكرانيا النووي.

وأضاف: "جدير بالذكر أيضاً أن زيلينسكي دعا دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) مراراً خلال العملية العسكرية الخاصة إلى توجيه ضربات لروسيا".