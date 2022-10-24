اختراق البريد الإلكتروني لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن خادم البريد الإلكتروني التابع لإحدى شركاتها الفرعية تم اختراقه من دولة أجنبية ما أدى إلى نشر بعض المعلومات على الإنترنت، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأحد تعرض خادم البريد الالكتروني لإحدى الشركات المرتبطة بها للاختراق.

وقالت الإدارة العامة للدبلوماسية العامة والإعلام في المنظمة: «تم اتخاذ هذه الخطوة بهدف جذب الانتباه العام».

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية «تجدر الإشارة إلى أن محتوى رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين يتضمن رسائل تقنية وتبادلات روتينية يومية حالية».

وقالت مجموعة "بلاك ريوارد" الإيرانية للقرصنة الإلكترونية في بيان نُشر على "تويتر" إنها نشرت معلومات، تم الحصول عليها بالاختراق، تتعلق بأنشطة نووية إيرانية.

