هجوم بسيارة ملغومة على فندق في الصومال

أعلنت الشرطة الصومالية، أمس، أن مسلحين فجروا سيارة محمَّلة بالمتفجرات وشنوا هجوماً بالرصاص على فندق في وسط مدينة كيسمايو الساحلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وبدأ إطلاق النار بعد أن اصطدمت سيارة ملغومة ببوابة فندق توكل، وتبنت «حركة الشباب» الإرهابية المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» تنفيذ الهجوم.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الصومالي أفراداً من قوات الأمن وهم ينقلون الجرحى إلى سيارة إسعاف.

وقالت قوات الأمن الصومالية إنها حققت مكاسب على الأرض ضد «حركة الشباب» في الأسابيع الأخيرة بدعم من جماعات محلية، لكن الحركة استمرت في شن هجمات دامية.

وفي عام 2019، أدى هجوم مماثل على فندق آخر في كيسمايو إلى مقتل 26 شخصاً على الأقل.